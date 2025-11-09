Polémique au Liban après la présence d’un influenceur israélien à Beyrouth

Une vive controverse a éclaté au Liban après la diffusion d’une vidéo montrant un influenceur israélien se promenant à Beyrouth et parlant hébreu. L’homme, connu sous le nom d’Avi Gold, aurait séjourné brièvement dans la capitale libanaise avant de repartir vers la Syrie, selon plusieurs médias locaux.

La chaîne libanaise LBC a affirmé avoir identifié l’influenceur comme Avraham Dov Goldstein, un citoyen israélo-canadien. Il serait entré sur le territoire libanais via le poste-frontière de Masnaa, à la frontière avec la Syrie, en utilisant son passeport canadien. D’après les informations disponibles, il aurait passé une nuit dans le quartier de Hamra avant de repartir de l’aéroport de Beyrouth vers Damas le 18 septembre.

Dans les vidéos partagées sur ses réseaux sociaux, désormais rendus privés, Avi Gold se montre flânant dans la marina de Zaitunay Bay et échangeant quelques mots en hébreu, une langue dont l’usage public est extrêmement sensible au Liban, pays toujours en état de guerre avec Israël.

Interrogé par le Jerusalem Post, l’influenceur a refusé de commenter. Il avait toutefois confié à un autre média israélien, Walla, avoir "adoré son séjour en Syrie", où il aurait rencontré certains des derniers membres de la communauté juive de Damas.

Avi Gold s’est fixé pour objectif de visiter tous les pays du monde. En 2020, il expliquait à Ynet ses critères : entrer légalement, rester au moins 72 heures et vivre une expérience positive.

L’affaire rappelle des précédents sensibles : en 2021, un visiteur israélo-américain, Dan Brotman, avait été arrêté et maltraité au Liban après la découverte de sa nationalité israélienne.