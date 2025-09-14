Pourparlers pour transférer des cadres du Hamas de Gaza vers la Tunisie (sources à i24NEWS)

Articles recommandés -

Selon des sources occidentales, des discussions sont en cours entre les États-Unis et Israël, avec l’implication indirecte de plusieurs pays tiers, dont l’Iran, a révélé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires, dans le Prime sur i24NEWS.

L’objectif de ces pourparlers serait de permettre à des cadres du Hamas, notamment les éléments les plus radicaux de la bande de Gaza, de quitter volontairement le territoire et de s’installer en Tunisie.

Ce projet rappelle l’épisode des années 1980, lorsque Yasser Arafat et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avaient été exilés. À la différence près qu’il s’agit cette fois de membres du Hamas, mouvement terroriste islamiste qui émane des Frères musulmans. Cette perspective suscite des tensions en Tunisie. Si le pays soutient traditionnellement la cause palestinienne, la population et une partie de la classe politique se montrent beaucoup moins favorables au Hamas. L’idée d’accueillir ses dirigeants les plus radicaux provoque donc malaise et mécontentement dans certains cercles tunisiens.

Les discussions, confirmées par la censure israélienne, viseraient à trouver une solution permettant à ces figures du Hamas de quitter Gaza sans être inquiétées. Ce transfert se ferait par l’intermédiaire de l’Iran, qui jouerait un rôle de médiateur discret dans ce processus sensible.