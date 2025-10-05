Première apparition de Khalil al-Hayya, cadre du Hamas, après la tentative d'élimination au Qatar

Le média qatari Al-Araby Al-Jadeed a diffusé dimanche les premières images de Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas, depuis la tentative d'élimination par Israël dont il a été la cible au Qatar. Le dirigeant apparaît indemne dans cette vidéo.

"il n'y a aucune différence entre un martyr à Gaza et mon fils, qui a été tué lors de la tentative d'assassinat (au Qatar)", dit-il notamment dans l'enregistrement. "Aujourd'hui, nous vivons dans la douleur, la fierté et l'honneur, la douleur d'avoir perdu des milliers de nos compatriotes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Dieu nous a honorés en comptant parmi eux nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos proches. Nous appartenons à cette grande famille, la famille du peuple palestinien, et en particulier aux habitants de Gaza", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, avait vivement critiqué Israël lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, déclarant qu'un "parti qui cherche à assassiner une délégation de négociation tente de saboter les pourparlers".

Dans la foulée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'était entretenu avec le Premier ministre qatari lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Selon des sources qataries, cette conversation, initiée par Trump, aurait abouti à des excuses pour la tentative d'élimination qui a violé la souveraineté du Qatar et causé la mort d'un officier de sécurité qatari.

Une source impliquée dans les détails de l'échange a révélé qu'il s'agissait d'"excuses complètes" et que Netanyahou s'était engagé à ne plus mener d'opérations sur le territoire qatari. Plusieurs médias qataris ont confirmé cet engagement à respecter la souveraineté de l'émirat.

Parallèlement, le journaliste militaire israélien de la chaîne i24NEWS en hébreu, Yinon Shalom Yitah a interviewé le chef de la branche des opérations spéciales du renseignement militaire au sujet de l'opération ratée. Le lieutenant-colonel D. a reconnu l'échec : "Qui n'agit pas ne fait pas d'erreurs. Et parfois, nous aussi nous ne réussissons pas. Dans l'attaque de Doha également, comme on peut le dire officiellement, nous n'avons pas réussi."