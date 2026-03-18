Près de 120.000 Syriens sont rentrés du Liban depuis le début de la guerre, selon l’OIM

Près de 120.000 Syriens réfugiés au Liban ont regagné leur pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, selon les dernières données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Entre le 2 et le 17 mars, près de 125.000 personnes ont traversé la frontière vers la Syrie, dont environ 119.000 ressortissants syriens, illustrant l’ampleur des mouvements de population liés à l’escalade régionale.

Le Liban, qui a longtemps accueilli plus d’un million de Syriens ayant fui la guerre civile déclenchée en 2011, se retrouve une nouvelle fois sous pression. Le conflit actuel a été déclenché le 2 mars, lorsque le Hezbollah, soutenu par l’Iran, a lancé une attaque contre Israël en réponse à des frappes américano-israéliennes visant des cibles iraniennes de haut niveau.

En riposte, Israël a intensifié ses opérations militaires au Liban, combinant frappes aériennes et incursions terrestres dans le sud du pays. Ces combats ont également touché des ressortissants syriens présents sur place : selon le ministère libanais de la Santé, une frappe israélienne a fait mardi quatre morts parmi eux.

Ce retour massif s’inscrit dans une tendance amorcée depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024, qui a déjà entraîné le retour de plus d’un demi-million de Syriens depuis le Liban. La nouvelle coalition islamiste au pouvoir à Damas, hostile à l’Iran — ancien allié du régime Assad aux côtés du Hezbollah —, se tient pour l’heure à l’écart du conflit régional.

Dans ce contexte instable, ces mouvements de retour traduisent à la fois la dégradation des conditions de vie au Liban et les recompositions politiques en Syrie.