Près de la moitié des Gazaouis prêts à demander l'aide d'Israël pour émigrer, révèle une enquête palestinienne

Près de la moitié des Gazaouis seraient prêts à demander à Israël de les aider à quitter la bande de Gaza pour s'installer à l'étranger, a révélé un sondage réalisé par le Centre palestinien pour la recherche politique publié mardi et rapporté par l'agence de presse Reuters. L'enquête a également rapporté un soutien important aux manifestations anti-Hamas.

Selon le sondage, qui a été mené auprès des Palestiniens de la bande de Gaza et de Judée-Samarie entre le 1er et le 4 mai, 49 % des personnes interrogées se sont déclarées prêtes à demander l'aide d'Israël pour émigrer via les ports et aéroports israéliens, contre 50 % qui ont déclaré ne pas être disposées à le faire.

Bien que la campagne menée par Israël depuis 19 mois ait réduit la majeure partie de Gaza en ruines, de nombreux Palestiniens estiment que partir reviendrait à abandonner leur foyer à Israël. Israël a par ailleurs promis d'aider les Gazaouis qui souhaitent quitter la bande de Gaza, mais n'a guère progressé pour convaincre d'autres pays de les accueillir.

L'enquête a également révélé que 48 % des Gazaouis soutiennent les manifestations anti-Hamas qui ont éclaté dans divers endroits de la bande de Gaza, un niveau beaucoup plus élevé que parmi les Palestiniens de Judée-Samarie, où seulement 14 % sont pour. Il s'agit là d'une rare manifestation publique d'opposition au groupe terroriste qui règne sans partage depuis 2006.

Toutefois, 54 % des Gazaouis pensent également que les manifestations, qui selon le Hamas avaient été organisées par les services de renseignement israéliens, étaient orchestrées par des forces extérieures, et seuls 20 % estimaient qu'elles reflétaient l'opinion réelle de la population.