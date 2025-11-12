"Propagandiste" ou "visage de Tsahal" : les médias du monde arabe divisés sur le départ d'Avichay Adraee

Après près de vingt ans à incarner la voix de l'armée israélienne auprès du monde arabe, le colonel Avichay Adraee s'apprête à prendre sa retraite, selon une annonce de la radio militaire israélienne mardi.

L'annonce a suscité des réactions contrastées dans les médias arabophones. Le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat a consacré un long portrait aux deux décennies d'Adraee face au public arabe, retraçant son parcours depuis l'unité de renseignement 8200 jusqu'à son utilisation intensive des réseaux sociaux pour diffuser cartes d'évacuation et alertes de frappe.

À l'opposé du spectre, The New Arab brosse un portrait nettement plus critique, décrivant Adraee comme « tristement célèbre pour ses menaces, ses avertissements d'évacuation et son humour de mauvais goût ». Le média affirme qu'il est devenu un symbole de terreur pour les civils de Gaza et du Liban, particulièrement depuis octobre 2023 et l'intensification de ses publications.

Sky News Arabia a adopté un ton plus neutre, mais a souligné l'importance régionale du personnage. La stratégie de communication en arabe de Tsahal, qui repose massivement sur les plateformes numériques pour transmettre instructions d'évacuation et ce que la chaîne qualifie de « médias opérationnels », a provoqué à la fois attention et critiques, certains y voyant une forme de guerre psychologique.

L'édition arabe d'Al-Araby Al-Jadeed le présente également comme « le visage de l'armée » pour le monde arabe, insistant sur son rôle central dans l'émission d'ordres d'évacuation préalables aux frappes. Le média souligne que sa date de retraite effective pourrait encore être repoussée de plusieurs mois, le temps de trouver et former un remplaçant.

Les médias régionaux ont adapté l'information à leur contexte local. La chaîne libanaise MTV note que la présence quotidienne d'Adraee durant les deux dernières années l'a transformé en personnage incontournable, en mettant l'accent sur ses cartes et alertes préventives. La chaîne établit un lien entre cette méthode et une volonté israélienne de conformité au droit international.

Du côté jordanien, Roya News et Al-Ghad indiquent que Tsahal a déjà entamé le processus de sélection des successeurs potentiels. Selon le quotidien israélien Maariv, plusieurs candidats passeraient actuellement des tests devant la caméra.

Sur les plateformes numériques, les comptes des grands médias ont largement relayé l'information, provoquant des réactions oscillant entre satisfaction et ironie. Erem News a annoncé qu'Adraee cesserait ses activités dans les mois à venir, tandis que MTV Lebanon News a diffusé une alerte « dernière minute » à ses abonnés.

Le journal jordanien Al-Ghad n'a pas mâché ses mots, titrant sans détour : « porte-parole de la propagande israélienne auprès du public arabe », illustrant la perception très négative du colonel dans une partie significative du monde arabe.