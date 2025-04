Quand l'histoire devient une arme idéologique : Dov Maimon dénonce les dérives du "The Guardian"

Dans une intervention sur le plateau du Prime d'i24NEWS, Dov Maimon, historien et chercheur au Jewish People Policy Institute (JPPI), a livré une analyse des récentes dérives journalistiques du quotidien britannique The Guardian, accusé de réécrire l'histoire pour servir une narration politique.

Une synagogue antique transformée en "vestige palestinien"

L'affaire qui a déclenché cette controverse : The Guardian a publié un reportage sur le "patrimoine palestinien en Israël" en illustrant son propos par une photographie des ruines d'une synagogue antique située dans le parc national de Barham, dans le nord d'Israël. Le journal britannique a présenté ces vestiges comme se trouvant dans un prétendu "village de Bir-Him", déformant jusqu'au nom du site. "C'est une réécriture du passé, une réinterprétation des traces anciennes pour servir une narration moderne", s'indigne Dov Maimon. "L'histoire devient ici un outil idéologique."

Une pratique qui s'étend à d'autres sites historiques

Ce cas n'est pas isolé, selon l'historien. Il cite l'exemple de Qasr al-Yahoud, littéralement "le palais des Juifs" en arabe, lieu traditionnel du baptême de Jésus par Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain. "Qasr al-Yahoud, tout le monde comprend bien que c'est juif. Dire que c'est palestinien, évidemment, c'est une usurpation de l'histoire", affirme-t-il.

Pour le chercheur du JPPI, ces manipulations s'inscrivent dans une tendance plus large : "The Guardian adopte un angle de plus en plus militant depuis le début de la guerre à Gaza." Il rappelle que la synagogue de Barham est "connue déjà depuis le 8e siècle comme une synagogue" et que son attribution à un autre peuple relève de la falsification historique pure et simple.

L'archéologie devenue champ de bataille idéologique

Ce que dénonce avec force Dov Maimon, c'est la transformation de disciplines scientifiques en armes politiques : "On est dans un monde où, finalement, l'archéologie devient une arme d'idéologie, la démographie devient idéologique, tout devient idéologie."

Cette instrumentalisation crée selon lui un "flou artistique" dangereux entre "la vérité et son interprétation, entre les preuves et l'interprétation". Un processus qui menace les fondements mêmes du dialogue historique et scientifique.

Reconnaissance mutuelle contre effacement de l'autre

Fort de son expérience de médiateur ayant "créé 50 groupes de dialogue entre juifs et musulmans", Dov Maimon propose une autre voie : "La paix ne se construit pas sur l'effacement de l'autre, mais sur la reconnaissance mutuelle des récits dans leur vérité."

Son approche repose sur un principe simple mais exigeant : "Accepter l'autre dans son altérité, c'est la seule solution pour construire la paix. Certainement pas dans le mensonge et dans la falsification de l'histoire." Face à ce qu'il qualifie de véritable révisionnisme, l'historien reste lucide sur les défis à relever. Il estime qu'environ 20% de la population mondiale est inconditionnellement pro-israélienne, tandis qu'environ 20% est résolument pro-palestinienne "quoi qu'il en soit", notamment "une grande partie de la population musulmane en Europe". L'enjeu se situe donc dans la conquête des 60 à 70% restants : "Ces gens-là sont neutres et sont des gens de bonne foi, notamment des gens qui viennent du monde libéral, de la gauche et qui, si on leur apporte des preuves, alors peut-être qu'on pourra échanger."

Un appel à la rigueur historique

En conclusion de son intervention, Dov Maimon a lancé un appel à la préservation de la vérité historique : "On peut débattre de politique, d'avenir, de droit, mais pas au prix de la vérité historique. Les pierres ont une mémoire, respectons-la." Tout en reconnaissant les droits des Palestiniens, y compris celui "d'avoir aussi peut-être même une souveraineté politique", il condamne fermement la falsification de l'histoire comme moyen d'établir une légitimité : "Ce qui est absolument terrible et inacceptable, ici comme ailleurs."

Par cette intervention, Dov Maimon rappelle que dans un conflit où chaque narratif est contesté, la rigueur historique reste un rempart essentiel contre les manipulations idéologiques qui, in fine, éloignent les perspectives de paix plutôt que de les rapprocher.