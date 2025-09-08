Quatre soldats israéliens tués dans une attaque du Hamas près de Gaza City

Articles recommandés -

L’armée israélienne a annoncé ce lundi soir la mort de quatre soldats lors d’une attaque du Hamas survenue tôt dans la matinée à la périphérie de Gaza City.

Trois des victimes ont été identifiées :

Le sergent Uri Lamed, 20 ans, originaire de Tel Mond.

Le sergent Amit Arye Regev, 19 ans, de Modiin.

Le sergent Gadi Cotal, 20 ans, du kibboutz Afikim.

Tous trois servaient dans le 52e bataillon de la 401e brigade blindée. Le nom du quatrième soldat sera communiqué ultérieurement, a précisé Tsahal. Selon l’enquête préliminaire, trois ou quatre terroristes du Hamas ont attaqué un camp militaire dans la zone de Kafr Jabalia vers 6h du matin, peu après le retour des troupes d’une mission nocturne.

Les terroristes ont approché un char et tiré sur son commandant avant de lancer un explosif à l’intérieur du véhicule, causant la mort des quatre soldats. D’autres militaires sur place ont riposté en ouvrant le feu sur les terroristes en fuite, mais le nombre de terroristes touchés reste incertain. Un soldat de la brigade Nahal a également été blessé modérément dans l’attaque.