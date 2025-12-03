Rafah : quatre soldats israéliens blessés dans un échange de tirs avec des terroristes sortis d’un tunnel

Quatre soldats de Tsahal ont été blessés mercredi lors d’un échange de tirs à Rafah, après qu’un groupe de terroristes est sorti d’un tunnel et a ouvert le feu sur les forces israéliennes. Selon l’armée, un combattant de la patrouille du Golani a été grièvement blessé, tandis que deux autres soldats de la même unité et un sous-officier de la division de Gaza (143) ont été touchés de manière modérée.

D’après les premiers éléments, une cellule composée de trois terroristes a émergé d’un puits souterrain dans l’est de Rafah. Les terroristes ont tiré un missile antichar sur les forces et placé un engin explosif sur un véhicule blindé. Les soldats ont répliqué immédiatement, neutralisant l’attaque. Deux des terroristes ont été éliminés au cours de l’incident.

L’armée a indiqué que les soldats blessés avaient été évacués vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et que leurs familles avaient été informées. Tsahal précise que ses forces du Commandement Sud demeurent déployées dans la zone conformément au cadre du cessez-le-feu en vigueur.

Malgré cette trêve fragile, l’armée affirme qu’elle continuera à agir pour éliminer toute menace immédiate dans le secteur, en particulier dans les régions où persistent des infrastructures souterraines hostiles utilisées pour mener des attaques contre les forces israéliennes.