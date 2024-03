"Le gouvernement actuel de Netanyahou est en danger", prévoit un rapport des services américains de renseignement

"Ceux qui élisent le Premier ministre d'Israël sont les citoyens d'Israël et personne d'autre. Israël n'est pas un protectorat des États-Unis mais un pays indépendant et démocratique", a déclaré mardi soir un haut responsable politique cité par Kan en réponse au rapport des renseignements américains publié lundi. "Nous attendons de nos amis qu’ils agissent pour renverser le règne de terreur du Hamas et non le gouvernement élu en Israël", a-t-il affirmé.

Dans le rapport annuel de l'Agence américaine de renseignement (DNI), l'agence estime qu'"Israël sera contraint de continuer à combattre le Hamas dans les années à venir". Le rapport indique également que l'"armée aura du mal à détruire le système souterrain construit par le Hamas, ce qui permettra aux terroristes de se cacher et d’affronter les forces de Tsahal". Selon le rapport, "le gouvernement actuel de Netanyahou est en danger". "Le manque de confiance dans Netanyahou pour gouverner s'est accru depuis le début de la guerre, et nous estimons que de grandes manifestations et des appels à des élections sont attendus. Un autre gouvernement, plus modéré, est un réelle possibilité", avance le rapport. La cheffe de l'agence de renseignement américaine, Avril Haines, a déclaré lors de l'audition au Sénat : "Nous continuons d'évaluer que le Hezbollah et l'Iran ne veulent pas provoquer une escalade du conflit qui les entraînerait dans une guerre à grande échelle". Mme Haynes a ajouté qu'"Al-Qaïda et l'EI, inspirés par le Hamas, ont ordonné à leurs partisans de mener des attaques contre Israël et les intérêts américains. Et nous avons vu comment cela inspire des actes d’antisémitisme et de terrorisme islamophobe dans le monde entier".