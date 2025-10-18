Reconstruire Gaza prendra "des décennies" et coûtera 70 milliards de dollars, selon les experts

Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas tient toujours, les experts estiment que la reconstruction de la bande de Gaza pourrait s’étaler sur plusieurs décennies et nécessiter près de 70 milliards de dollars, selon une évaluation conjointe de l’ONU, de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

« Il n’existe aucune comparaison moderne avec ce qui doit être reconstruit à Gaza », souligne Hady Amr, ancien représentant américain pour les affaires palestiniennes, au micro d’ABC News. Environ 83 % des bâtiments de Gaza City ont été endommagés, dont 40 % entièrement détruits, selon les données satellitaires de l’ONU.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) indique avoir déjà déblayé 81 000 tonnes de gravats, mais les défis humanitaires restent colossaux : infrastructures d’eau, d’électricité, hôpitaux et écoles sont à reconstruire.

Les experts préviennent que le déminage et la récupération des corps ensevelis sous les ruines prendront des années avant toute reprise durable. Sur le plan financier, les pays du Golfe (Émirats, Qatar, Arabie saoudite), le Canada, les États-Unis et plusieurs États européens ont exprimé leur volonté de participer. Mais, selon la chercheuse Mona Yacoubian, cette aide ne sera pleinement débloquée qu’en cas d’avancées concrètes vers un État palestinien.