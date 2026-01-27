Renseignement américain : le régime iranien n’a jamais été aussi fragile depuis la révolution de 1979

Le président américain Donald Trump a reçu plusieurs rapports des services de renseignement indiquant que le régime iranien est affaibli et traverse la période la plus fragile de son histoire depuis la révolution islamique de 1979, selon les informations publiées mardi par le New York Times.

D'après ces rapports, les manifestations qui ont éclaté fin décembre ont ébranlé le gouvernement iranien, particulièrement lorsqu'elles ont touché des régions du pays que les responsables considéraient comme des bastions de soutien à l'ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême iranien. Bien que les protestations se soient apaisées, le gouvernement demeure dans une situation difficile. Les analyses du renseignement soulignent également la fragilité historique de l'économie iranienne.

Les difficultés économiques ont déclenché des manifestations sporadiques en fin d'année dernière. Face à l'extension des mouvements de contestation en janvier, le gouvernement iranien s'est retrouvé pratiquement sans options pour soulager les difficultés économiques des citoyens. Les autorités ont alors opté pour une répression brutale qui a davantage aliéné de larges pans de la population.

Parallèlement, l'armée américaine renforce sa présence dans la région, bien que les mesures envisagées par l'administration Trump restent floues. "Le président reçoit des briefings réguliers sur les questions de renseignement à travers le monde", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche. "Concernant l'Iran, il continue de suivre la situation de près".

Trump a averti qu'il pourrait lancer des frappes contre l'Iran si la répression sanglante du gouvernement contre les manifestants s'intensifiait. Toutefois, ses conseillers sont divisés sur l'opportunité de telles opérations, notamment s'il ne s'agit que de frappes symboliques visant des responsables gouvernementaux impliqués dans la répression.

Le président américain semble avoir renoncé à toute attaque immédiate en soutien aux manifestations après que le gouvernement iranien a annulé l'exécution prévue d'un manifestant. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait également demandé à Trump de reporter toute frappe contre l'Iran, selon un haut responsable américain.

Néanmoins, une campagne plus large pourrait séduire certains des conseillers et alliés les plus bellicistes du président, qui y voient une opportunité d'affaiblir la direction iranienne. Trump continue de brandir la menace militaire, qualifiant le déploiement des forces navales américaines dans la région d'"armada".

En parallèle, Trump étudie des options concernant le programme nucléaire iranien, multiplie les avertissements et rappelle au régime les frappes menées l'année dernière contre ses sites de recherche les plus fortifiés.

Le sénateur républicain Lindsey Graham a indiqué avoir discuté avec Trump ces derniers jours de la situation iranienne et s'attend à ce que le président tienne sa promesse d'aider les Iraniens qui protestent contre leur gouvernement.