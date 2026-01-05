Reprise des négociations israélo-syriennes à Paris sous médiation américaine

Le cinquième cycle de pourparlers entre Israël et la Syrie doit débuter ce lundi à Paris, après près de deux mois d'interruption. Les négociations, qui devraient durer deux jours, se tiendront sous la médiation de Tom Barrack, envoyé spécial du président américain Donald Trump pour la Syrie.

Selon Axios, Trump a demandé à Benjamin Netanyahou de relancer les négociations lors de leur rencontre la semaine dernière à Mar-a-Lago. Le premier ministre a accepté, tout en insistant sur le respect des lignes rouges d'Israël concernant la sécurité frontalière.

Suite à la démission de Ron Dermer, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis Yechiel Leiter dirigera désormais l'équipe israélienne, aux côtés du major-général Roman Gofman et de Gil Reich. Côté syrien, le ministre des Affaires étrangères Asaad al-Shaibani représentera Damas.

Les pourparlers interviennent après la prise de contrôle par Tsahal de zones du sud de la Syrie suite à l'effondrement du régime d'Assad en décembre 2024. Les troupes israéliennes opèrent jusqu'à 15 kilomètres à l'intérieur du territoire syrien pour sécuriser des armes et empêcher leur capture par des groupes terroristes.

Les négociations butent sur plusieurs points : Israël exige l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la province druze de Soueïda et réclame désormais des relations diplomatiques complètes. La Syrie rejette ces demandes au nom de sa souveraineté. En décembre, Trump a mis en garde Israël contre toute déstabilisation de la Syrie et de ses nouveaux dirigeants.