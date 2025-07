Responsable turc à i24NEWS : "La destruction d'armes par le PKK est un tournant irréversible vers un avenir sans terrorisme"

Articles recommandés -

Les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont commencé à remettre leurs armes près de la ville de Souleimaniye, dans le nord de l'Irak, vendredi, dans un geste symbolique mais significatif marquant une étape vers la fin du conflit de plusieurs décennies entre la Turquie et ce groupe militant. Des images montrent les combattants déposant leurs armes dans un immense chaudron avant d'y mettre le feu.

« La remise des armes par les militants du PKK à Souleimaniye – une étape clé de la troisième phase du processus en cours de désarmement et de démobilisation – représente un pas concret et bienvenu vers la fin de la campagne de violence menée par le groupe depuis des décennies », a déclaré un haut responsable turc sous couvert d'anonymat à i24NEWS.

« Nous considérons cet événement comme un tournant irréversible – une opportunité de protéger des vies innocentes et de construire un avenir libéré du terrorisme. La Turquie reste engagée à soutenir tous les efforts priorisant le désarmement, la stabilité et une réconciliation durable dans la région. » Les militants ayant remis leurs armes resteront en Irak et s'engageront à cesser toute activité liée au PKK. Depuis 1984, le conflit avec le PKK a fait plus de 40 000 morts.