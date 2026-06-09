Rima Hassan au Liban avec une délégation LFI

L'eurodéputée Rima Hassan a annoncé lundi son arrivée au Liban aux côtés d'une délégation de parlementaires de La France insoumise (LFI), composée notamment de l'eurodéputée Manon Aubry et des députés Andrée Taurinya et Arnaud Le Gall.

Selon un communiqué publié par le mouvement, la visite se déroule du 8 au 12 juin et vise à rencontrer les autorités libanaises, des organisations humanitaires, des déplacés ainsi que des représentants de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

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Dans leur communiqué, les élus insoumis dénoncent ce qu'ils qualifient de « guerre d'invasion menée par Israël » au Liban et affirment que le pays a déjà payé un lourd tribut humain.

La délégation entend plaider pour un « cessez-le-feu effectif et durable », le retrait de l'armée israélienne du Liban et le renforcement des capacités de l'armée libanaise. Les parlementaires demandent également la prolongation du mandat de la FINUL au-delà de 2026.

Le communiqué appelle par ailleurs à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, une revendication régulièrement portée par La France insoumise depuis le début de la guerre avec le Hamas.