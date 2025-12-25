Riyad appelle les séparatistes du Sud yéménite à restituer les territoires conquis

L’Arabie saoudite, principal soutien du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, a exhorté jeudi les séparatistes du Sud à se retirer des territoires dont ils se sont récemment emparés dans l’est du Yémen.

Début décembre, le Conseil de transition du Sud (CTS), mouvement séparatiste soutenu par les Émirats arabes unis et membre du gouvernement, a pris le contrôle de vastes zones auparavant tenues par des forces gouvernementales. Le groupe affirme désormais dominer l’ensemble des territoires de l’ancien Yémen du Sud, État indépendant entre 1967 et 1990.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné des prises de territoires menées « de manière unilatérale », sans l’aval du Conseil présidentiel ni coordination avec la coalition régionale conduite par Riyad depuis 2015 contre les Houthis, rebelles soutenus par l’Iran qui contrôlent la capitale Sanaa et une grande partie du nord du pays. Riyad a dénoncé une « escalade injustifiée » et appelé à un « retrait urgent » des forces du CTS des provinces de Mahra et d’Hadramout.

Le CTS justifie son offensive par la volonté de chasser des chefs tribaux et des forces loyalistes qu’il accuse d’être liées aux Frères musulmans, et de lutter contre la contrebande qu’il estime profitable aux Houthis et à des groupes armés.

Alors qu’une trêve fragile est globalement respectée depuis 2022 entre Houthis et forces gouvernementales, ces nouvelles tensions internes risquent d’aggraver encore l’instabilité du pays le plus pauvre de la péninsule Arabique.