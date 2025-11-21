Riyad exige d'Israël une voie vers un État palestinien en vue d'une normalisation

L’Arabie saoudite a récemment transmis à Israël une série d’exigences destinées à encadrer toute avancée vers un accord de normalisation, selon des sources israéliennes de haut rang citées par des médias locaux. Le royaume demande des garanties fermes : Israël devra maintenir une voie politique ouverte vers la possibilité d’un État palestinien à long terme, s’engager à ne pas annexer de territoires et ne pas chercher à affaiblir ou renverser l’Autorité palestinienne.

Riyad ne demande pas l’établissement immédiat d’un État palestinien, précisent ces sources. La monarchie souhaite toutefois s’assurer qu’un accord diplomatique majeur avec Israël ne serve pas de couverture à des décisions unilatérales susceptibles de modifier irréversiblement la situation sur le terrain. L’objectif affiché est de préserver un statu quo permettant, à terme, une solution politique.

D’après les responsables israéliens ayant connaissance des discussions, la question palestinienne ne figurerait pas parmi les priorités stratégiques principales de l’Arabie saoudite. Elle serait davantage un impératif politique interne qu’un enjeu régional central dans la vision stratégique de Riyad. "Le dossier palestinien est au bas de la liste des priorités saoudiennes. Il s’agit surtout d’un discours de façade, loin d’être comparable aux intérêts stratégiques du royaume vis-à-vis des États-Unis", affirment-ils.

Ils ajoutent cependant que l’Arabie saoudite subit une pression intérieure notable, qui l’oblige à maintenir une position officielle exigeante sur ce dossier sensible. C’est cette dynamique interne qui expliquerait en partie la fermeté des conditions posées à Israël.

Ces informations interviennent alors que les discussions sur la normalisation, relancées ces derniers mois malgré les turbulences régionales, restent un enjeu diplomatique majeur pour Washington comme pour les deux pays concernés. L’équilibre entre considérations internes saoudiennes, objectifs stratégiques régionaux et réticences israéliennes sur la question palestinienne demeure au cœur de la négociation.