Riyad verse 90 millions de dollars à l’Autorité palestinienne

L’Arabie saoudite a transféré une subvention de 90 millions de dollars à l’Autorité palestinienne (AP), offrant un soutien vital à une administration de Ramallah en profonde crise financière. La notification officielle a été remise au ministre palestinien des Finances, Estephan Salameh, par l’ambassadeur saoudien auprès des Palestiniens, le prince Mansour ben Khaled. Ryad affirme que ce versement illustre une nouvelle fois son engagement à soutenir l’AP et à l’aider à honorer ses obligations financières.

Ce financement intervient dans un contexte extrêmement tendu. Depuis mai, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, refuse de valider les transferts mensuels destinés à l’AP, en représailles à la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays occidentaux. Bien avant cette décision, Israël retenait déjà des centaines de millions de dollars chaque mois, affirmant compenser les allocations versées par Ramallah aux familles de prisonniers de sécurité et de terroristes éliminés. Selon l’AP, les sommes gelées au fil des années se chiffrent désormais en milliards de dollars.

Ces recettes de compensation, perçues par Israël et reversées en principe à l’AP, constituent la majeure partie du budget de l'Autorité palestinienne. Leur absence plonge les finances publiques dans une crise aiguë : de nombreux fonctionnaires n’ont plus reçu de salaire complet depuis des mois, certains n’étant même plus payés du tout.

Face au risque d’effondrement institutionnel, l’Arabie saoudite, la Norvège, la France et l’Espagne ont lancé une campagne de financement internationale afin de stabiliser l’AP. Alors que l’administration Biden avait exhorté Israël à débloquer les fonds palestiniens, l’administration Trump ne s’est pour l’heure pas exprimée publiquement.

Le vice-président du Comité exécutif de l’OLP, Hussein al-Sheikh, a remercié Riyad pour sa « position ferme en soutien au peuple palestinien et à ses droits légitimes dans des conditions économiques extrêmement difficiles ».