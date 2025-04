"S'il y a une vraie volonté, il y a toujours un moyen d'avancer" : l'Iran tend la main à Trump

Dans une tribune publiée par le Washington Post, le ministre iranien des Affaires étrangères ouvre la porte à un nouveau cycle de négociations avec les États-Unis, tout en posant ses conditions pour un dialogue qu'il souhaite constructif mais prudent.

"Ces dernières semaines, une série de messages et de lettres ont été échangés entre l'Iran et les États-Unis", révèle le chef de la diplomatie iranienne. "Contrairement à certaines interprétations, ces communications — du moins de notre côté — n'ont été ni symboliques ni cérémoniales. Nous les considérons comme une véritable tentative de clarifier les positions et d'ouvrir une fenêtre vers la diplomatie."

Réagissant aux déclarations récentes du président américain Donald Trump, le ministre affirme que "l'Iran est prêt à s'engager sérieusement et avec l'objectif de conclure un accord". Une rencontre est d'ailleurs programmée : "Nous nous réunirons à Oman samedi pour des négociations indirectes. C'est autant une opportunité qu'un test."

Le choix de négociations indirectes

Le ministre justifie la préférence de Téhéran pour des pourparlers indirects en soulignant que "ce modèle d'engagement n'est pas nouveau. Les États-Unis eux-mêmes servent d'intermédiaires dans les discussions indirectes entre la Russie et l'Ukraine — un conflit bien plus intense et complexe impliquant des aspects stratégiques, territoriaux, militaires, sécuritaires et économiques." Il insiste sur le fait que cette approche "n'est pas une tactique ou le reflet d'une idéologie, mais un choix stratégique fondé sur l'expérience". L'Iran fait face à "un mur significatif de méfiance et nourrit de sérieux doutes quant à la sincérité des intentions, aggravés par l'insistance américaine à reprendre la politique de 'pression maximale' avant toute interaction diplomatique."

Éviter un conflit catastrophique

Le ministre iranien met en garde contre les risques d'une escalade militaire : "Nous ne pouvons imaginer que le président Trump souhaite devenir un autre président américain embourbé dans une guerre catastrophique au Moyen-Orient — un conflit qui s'étendrait rapidement à travers la région et coûterait exponentiellement plus que les milliards de dollars des contribuables que ses prédécesseurs ont brûlés en Afghanistan et en Irak."

Dans sa tribune, le chef de la diplomatie iranienne rappelle deux points essentiels. D'abord, concernant l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) : "Le président Trump n'aime peut-être pas l'accord, mais il contient un engagement vital : que 'l'Iran réaffirme qu'en aucune circonstance l'Iran ne cherchera, ne développera ou n'acquerra jamais d'armes nucléaires'." Ensuite, il s'attaque à ce qu'il considère comme une idée reçue : "Beaucoup à Washington dépeignent l'Iran comme un pays fermé d'un point de vue économique. La vérité est que nous sommes ouverts à accueillir des entreprises du monde entier. Ce sont les administrations américaines et les obstacles du Congrès, non l'Iran, qui ont tenu les entreprises américaines à l'écart de l'opportunité d'un milliard de dollars que représente l'accès à notre économie." En conclusion, le ministre réaffirme que "notre proposition de négociations indirectes reste sur la table. Nous croyons que s'il y a une réelle volonté, il y a toujours un moyen d'avancer. Comme l'histoire récente l'a montré, l'engagement diplomatique a fonctionné par le passé et peut encore fonctionner. Nous sommes prêts à clarifier nos intentions pacifiques et à prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute préoccupation possible."

Cette tribune intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Téhéran et Washington, mais aussi à un moment où la nouvelle administration Trump pourrait chercher à redéfinir sa politique vis-à-vis de l'Iran. Elle signale une ouverture iranienne, tout en maintenant une position ferme sur les conditions préalables à un véritable dialogue diplomatique.