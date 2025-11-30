Salaires aux terroristes : l'Autorité palestinienne accusée de contourner ses engagements

L'Autorité palestinienne (AP) poursuivrait discrètement le versement de fonds aux terroristes et à leurs familles, en dépit des assurances données par son président Mahmoud Abbas, révèle le quotidien britannique The Telegraph.

Selon le journal, Abbas avait garanti au Premier ministre britannique Keir Starmer que l'AP mettrait définitivement fin aux rémunérations des terroristes. Dans les faits, l'organisation aurait cependant développé des mécanismes indirects pour continuer à financer les auteurs d'attentats meurtriers ou d'agressions contre des Juifs.

Les paiements transiteraient désormais par un nouveau dispositif d'aide sociale baptisé PNEEI, officiellement présenté comme un programme d'assistance basé sur les besoins des familles. Selon le Telegraph, ce système permettrait en réalité de transférer de l'argent aux proches de terroristes de manière déguisée.

Au sein de l'Union européenne, les doutes s'accumulent quant à la sincérité de l'abandon de cette politique par l'Autorité palestinienne, malgré les engagements pris auprès des Européens dans le cadre des discussions sur la reconnaissance d'un État palestinien.

La Commission européenne a récemment demandé à l'AP des explications détaillées sur le fonctionnement de ce nouveau programme et sur sa nature afin de comprendre s'il s'agit d'une simple reformulation du système existant depuis des années.

Les autorités européennes attendent désormais une réponse officielle, redoutant que des fonds ne soient acheminés sous l'apparence d'aide sociale, en violation directe des promesses de l'Autorité palestinienne.