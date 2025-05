Sans solution alternative, l'Iran dans l'impasse face à l'échec imminent des négociations sur le nucléaire

Alors que les négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis traversent une période d'incertitude croissante, des responsables iraniens s'inquiètent de l'absence de stratégie alternative si les pourparlers venaient à échouer définitivement.

Selon des informations rapportées par l'agence de presse Reuters, des divisions internes et des pressions externes, notamment le soutien limité de la Chine et de la Russie, ont laissé Téhéran sans issue claire en cas d'échec des discussions. Malgré les signaux envoyés par le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui qualifie les exigences américaines d'excessives, des responsables cités par l'agence de presse préviennent que sans allègement des sanctions, l'économie iranienne ne pourra pas se redresser.

Si certains évoquent la possibilité que Téhéran s'appuie davantage sur ses alliances avec Pékin et Moscou, les analystes estiment qu'un tel pivot n'offrirait qu'un soutien symbolique dans un contexte d'instabilité mondiale. Des obstacles majeurs persistent dans les négociations, notamment concernant les stocks d'uranium enrichi et le programme de missiles balistiques iranien. Reuters souligne également que tout accord potentiel nécessiterait des mesures concrètes des deux parties avant l'expiration de la résolution actuelle de l'ONU en octobre prochain.

Tatyana MAKEYEVA / AFP

Mardi, l'ayatollah Khamenei a jeté un doute significatif sur les perspectives d'une percée diplomatique. "Nous ne pensons pas que cela aboutira à un résultat. Nous ne savons pas ce qui va se passer", a-t-il déclaré lors d'un discours, affirmant fermement que nier le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium constitue "une grave erreur". Il a directement interpellé les négociateurs américains, les mettant en garde : "La partie américaine impliquée dans ces négociations indirectes devrait s'abstenir de dire des absurdités."

L'Iran enrichit actuellement l'uranium à 60%, dépassant largement la limite de 3,67% stipulée dans l'accord de 2015 et se rapprochant dangereusement des 90% nécessaires pour une ogive nucléaire. Téhéran maintient que son programme nucléaire est à des fins pacifiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères et principal négociateur, Abbas Araghchi, a précédemment affirmé que "l'enrichissement en Iran se poursuivra avec ou sans accord", une position qui illustre l'impasse diplomatique actuelle et l'absence d'alternatives viables pour le régime iranien face aux pressions internationales.