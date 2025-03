"Sauvez-nous de ce régime cruel", implorent les dirigeants alaouites de Syrie dans une lettre à Israël

Après les massacres commis par les nouveaux maîtres de Damas, les dirigeants alaouites de Syrie ont écrit une lettre de supplication urgente au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et aux médias israéliens, leur demandant d'agir pour les "sauver". La lettre, qu'i24NEWS a réussi à se procurer, a été transmise aux hauts responsables israéliens, par des contacts régionaux qui servent d'intermédiaires entre la population locale et l'État d'Israël. Elle a été écrite au nom de la direction et des hauts cheikhs alaouites de Syrie.

Après une série de massacres perpétrés par le nouveau régime syrien contre la population alaouite, Israël a précisé : "nous ne permettrons pas au régime terroriste de l'islam extrémiste dans le pays de nuire à la population druze. Maintenant, la minorité alaouite, autrefois fidèle au dictateur Bachar al-Assad, se joint également à l'appel à Israël pour la protéger contre les atrocités du régime du nouveau dirigeant syrien, Mohammed al-Joulani".

AP Photo/Omar Sanadiki

La lettre complète :

"Au nom de Moïse, David, Jésus et Mohammed

Nous, religieux alaouites, publions la déclaration suivante après notre réunion dans l'un des villages côtiers :

Après la chute du régime d'Assad et la prise du pouvoir en Syrie par un groupe islamique extrémiste adoptant le meurtre, l'enlèvement, le déplacement et l'intimidation comme méthode de gouvernance, et après les massacres et violations survenus dans les zones alaouites contre leurs compatriotes à Tartous, Lattaquié, Homs, Hama et Damas, et après l'islam [sic] et les crimes de génocide sectaire - à l'exception de l'État d'Israël qui a dit la vérité, fait résonner la vérité et condamné ces actes criminels.

Nous déclarons notre demande au gouvernement israélien, représenté par son Premier ministre Benjamin Netanyahou, d'accorder protection, assistance, aide et soutien, car le monde entier est resté silencieux face à notre injustice, et nous n'avons entendu qu'une voix de l'État d'Israël condamnant les crimes commis par le gouvernement de Damas contre les alaouites, et pour cela nous le remercions.

Nous disons à l'État juif, nous vous tendons la main et serons vos meilleurs et plus fidèles amis, afin que vous puissiez nous délivrer de ce régime islamique extrémiste qui deviendra un lieu de formation et de préparation de groupes qui, dans le passé, ont commencé leur lutte contre vous. Vous avez souffert des islamistes et connu leurs crimes, et les terroristes perfides de la terreur islamique sont le meilleur exemple du mouvement Hamas et de la terreur comme exemple de terreur. Le mouvement Hamas établit une base en Syrie qui servira de point de lancement pour des actions contre vous.

Nous demandons à Tsahal de déplacer ses avions et ses forces pour nous protéger.

Nous demandons au ministère israélien de la Défense de diriger ses navires de guerre vers la côte. Nous demandons au ministère israélien des Affaires étrangères de soulever la question des crimes contre les alaouites au niveau international. Nous demandons aux médias israéliens honnêtes de mettre en lumière les massacres commis contre nous.

Vous savez que les alaouites n'ont jamais été extrémistes, terroristes ou takfiris, mais modérés, tolérants et croyant en la fraternité humaine. Ils ne font pas de distinction entre juifs, chrétiens et musulmans. Nous sommes une minorité comme vous au Moyen-Orient, alors permettez-nous de nous unir contre la marée islamique dirigée par la Turquie. Alors aidez-nous à nous séparer de cet État islamique extrémiste.

Nous ne pouvons pas vivre avec ces bêtes cruelles qui portent l'islam comme un manteau.

Fils de David, votre origine est l'or, et c'est ce que le temps a prouvé, aidez-nous, vous êtes des frères respectés. Si vous arrivez sur la côte syrienne, qui est majoritairement alaouite, vous serez accueillis avec des chants et des fleurs. Que Dieu bénisse l'État d'Israël, ses grands dirigeants et son peuple libre et respecté. Nous tenons à remercier le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar pour ses paroles sur les alaouites et sur la vengeance et les préjudices qu'ils subissent, ce qu'aucun ministre des Affaires étrangères arabe, islamique ou international n'a jamais fait".