Sinwar n'est pas pressé de parvenir à un accord, selon un haut responsable du Hamas

Une source du Hamas, proche des dirigeants de Gaza, a déclaré ce lundi à Channel 12 que Yahya Sinwar, n'était pas pressé d'accepter l'accord proposé pour la libération des otages et un cessez-le-feu.

Selon lui, Sinwar estime qu'il est préférable que le Hamas ne facilite pas, avec un accord, la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite voulue par les Etats-Unis. Il a également affirmé qu'Israël risque plus qu'il n'a à gagner s'il mène une opération à Rafah à cause de la pression de la communauté internationale.

Sinwar a éloigné tous les dirigeants du Hamas à l’étranger des négociations et, ces derniers jours, seuls deux de ses proches collaborateurs, qui ont quitté Gaza avant la guerre et se déplacent désormais entre le Caire, le Qatar et Istanbul, agissent en son nom.

Selon cette même source, Sinwar et son entourage ne croient pas que Rafah soit un point décisif dans le conflit actuel et c'est aussi le message qu'ils ont reçu de l'Iran et du Hezbollah. En d’autres termes, même une action israélienne à Rafah n’apporterait pas de changement radical à la situation. Des médias arabes, considérés comme proches de l'Iran et du Hezbollah, ont publié ces derniers jours, à l'ombre des informations faisant état de progrès dans les négociations, des appels sans équivoque à Sinwar pour qu'il ne "tombe pas dans un piège" et n'adhère pas à la proposition formulée par les Américains avec l'aide des Égyptiens et des Qataris. Selon la source, le chef du mouvement terroriste s'abstiendra de rejeter d'emblée les grandes lignes de l'accord et exigera une série de clarifications et de corrections pour gagner du temps.