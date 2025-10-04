Six personnes accusées d’espionnage au profit d’Israël ont été exécutées en Iran

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi l’exécution de six individus accusés d’appartenir à un réseau lié à Israël et reconnus coupables d’espionnage et d’actes de violence dans la province pétrolière du Khouzistan. Selon les médias officiels, les condamnés avaient admis leur implication dans plusieurs attaques, dont l’assassinat de quatre membres des forces de sécurité et un attentat à Khorramshahr.

En parallèle, un combattant kurde accusé d’avoir tué un religieux chiite a également été exécuté. Ces mises à mort surviennent alors que l’Iran vient d’adopter une législation renforçant considérablement les peines liées à l’espionnage, en particulier pour toute coopération avec Israël ou avec des États considérés comme hostiles aux intérêts nationaux.

Le porte-parole du Conseil des gardiens de la Constitution, Hadi Tahan Nazif, a confirmé que la nouvelle loi, approuvée par le Parlement et validée par le Conseil, ne contrevenait ni à la sharia ni à la Constitution. Elle prévoit des sanctions plus sévères pour les actes d’espionnage et de collaboration avec l’ennemi.

Dans le même temps, une seconde loi encadrant l’usage des drones civils a été entérinée. Elle impose un cadre juridique pour leur enregistrement, leur supervision et leur utilisation, incluant des mécanismes de sécurité et de contrôle.

Ces annonces illustrent la volonté de Téhéran de renforcer son arsenal juridique et répressif dans un contexte de tensions accrues avec Israël, sur fond de guerre à Gaza et de rivalités régionales.