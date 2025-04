"Son rêve, c'est d'envahir le Liban et Israël" : l'avertissement de Michel Fayad sur Al-Jolani

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Michel Fayad, professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, dresse un tableau alarmant de la situation en Syrie après l'annonce du retrait partiel des troupes américaines.

"C'est catastrophique," affirme sans détour l'expert, qui voit dans cette décision une victoire majeure pour Mohammed Al-Jolani, leader du groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie.

Une stratégie patiemment élaborée

Selon Fayad, Al-Jolani attendait précisément ce moment. "Il fait profil bas depuis décembre pour plaire aux Occidentaux, le temps que les Américains décident enfin de quitter la Syrie," explique-t-il. Une "opération séduction" qui porte ses fruits alors que Donald Trump concrétise sa promesse électorale de désengagement. Ce retrait ouvre la voie à une triple victoire pour Al-Jolani : "Il va avoir et l'argent et le pétrole et le terrain," résume Fayad. Le chef djihadiste pourrait en effet bénéficier non seulement du contrôle de zones pétrolifères, mais aussi d'un soutien financier international inattendu.

Un financement international en vue

L'analyste révèle que "l'Arabie saoudite a annoncé sa volonté de repayer 15 milliards de dollars de dettes que la Syrie a vis-à-vis de la Banque mondiale," ce qui permettrait à Damas de contracter de nouveaux prêts pour sa reconstruction. Une manne financière qui profiterait directement à Al-Jolani, dont l'influence territoriale s'étend rapidement.

"Il a également obtenu une aide de la part de l'UE," poursuit Fayad, soulignant l'inquiétante normalisation internationale d'un leader dont l'idéologie reste fondamentalement extrémiste.

Des alliances stratégiques en expansion

Le ralliement récent d'Ahmad Daoud Abab, qui contrôlait la région de Deraa au sud, marque une nouvelle victoire pour Al-Jolani. Anciennement soutenu par les Émirats arabes unis, ce chef local vient grossir les rangs d'un mouvement qui gagne du terrain.

Plus préoccupant encore, Fayad signale qu'"il n'y a plus d'affrontements entre Daesh et HTS," suggérant un rapprochement idéologique entre ces groupes autrefois rivaux.

Une menace régionale en formation Pour Michel Fayad, l'ambition d'Al-Jolani ne s'arrête pas aux frontières syriennes. "Son rêve, c'est d'envahir le Liban et d'envahir Israël," affirme-t-il, expliquant que l'idéologie du leader islamiste vise à "mettre fin à des régimes dirigés par des non-musulmans." Le Liban paraît particulièrement vulnérable, avec "des attaques quasi quotidiennes" et une armée libanaise dont "la moitié est sunnite," soulevant des questions sur sa loyauté en cas d'affrontement majeur.

Une course contre la montre

Face à cette menace émergente, Israël a déjà pris des mesures préventives. "Netanyahou bombarde en réalité Jolani depuis le 8 décembre," rappelle Fayad. Les forces israéliennes ont notamment conquis le mont Hermon et des portions du plateau du Golan pour établir une zone tampon. Cependant, le récent ralliement de Tehra à Al-Jolani lui permet désormais de "s'interposer entre le Golan et la région druze," une situation que l'expert qualifie de "mauvaise et pour les druzes et pour Israël."

Alors que l'influence d'Al-Jolani s'étend et que ses ressources augmentent, la région pourrait bientôt faire face à une menace djihadiste reconstituée, profitant du vide laissé par le désengagement américain et d'un surprenant concours de circonstances diplomatiques et financières internationales.