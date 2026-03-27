Source proche des négociations à i24NEWS : "Les choses avancent très lentement"

Les discussions entre les États-Unis et l’Iran piétinent, a indiqué une source proche des négociations à i24NEWS, en décalage avec les déclarations plus optimistes du président américain Donald Trump. "Les choses avancent très lentement", a confié ce responsable, alors qu’aucune rencontre officielle entre hauts responsables des deux pays n’a encore été fixée.

La veille, Donald Trump avait pourtant affirmé que "contrairement aux fake news, les discussions progressent très bien", tout en annonçant avoir décidé de repousser de dix jours un ultimatum adressé à Téhéran, afin de laisser une chance aux négociations, à la suite d’une demande iranienne selon lui.

Cependant, plusieurs médiateurs impliqués dans les pourparlers ont livré une lecture différente de la situation. Selon eux, Téhéran n’a pas demandé de trêve de dix jours concernant ses infrastructures énergétiques et n’a toujours pas donné de réponse définitive au plan en 15 points de Trump visant à mettre fin au conflit, comme l’a rapporté le Wall Street Journal.

Dans ce contexte, le Qatar tente de jouer un rôle de médiateur. Son Premier ministre s’est rendu à Washington pour rencontrer des responsables de l’administration Trump, a également indiqué une autre source à i24NEWS. Doha se distingue ainsi des autres pays du Golfe, qui soutiennent majoritairement la poursuite des frappes contre l’Iran, en cherchant à favoriser une issue diplomatique à la guerre.