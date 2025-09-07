Source saoudienne : "une annexion israélienne en Judée-Samarie mettrait fin à toute chance de normalisation"

Articles recommandés -

L'éventuelle annexion de territoires en Judée-Samarie par Israël menace de bouleverser l'équilibre diplomatique au Moyen-Orient. Selon une source saoudienne, cette perspective pourrait définitivement compromettre toute normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, tout en remettant en question la survie des accords d'Abraham, a rapporté Kan dimanche.

Coordination entre Riyad et Abu Dhabi

Une récente rencontre à Riyad entre le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed, et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a débouché sur une position commune ferme. Les deux dirigeants ont convenu qu'une annexion israélienne en Judée-Samarie constituerait une "ligne rouge" qui pourrait conduire les Émirats à se retirer des accords d'Abraham.

Cette coordination intervient alors que Lana Nusseibeh, ministre adjointe des Affaires étrangères émiratie, a récemment mis en garde contre les "extrémistes" qui dictent les politiques, faisant référence aux projets d'annexion discutés au sein du gouvernement israélien.

Impact sur la normalisation saoudienne

Pour l'Arabie saoudite, les enjeux sont considérables. Selon un responsable de la famille royale, une annexion "fermerait définitivement la porte" à une éventuelle normalisation avec Israël. Cette même source souligne que de telles actions joueraient le jeu de l'Iran et du Hamas, dont l'intérêt premier est d'empêcher tout rapprochement entre Israël et les pays arabes.

Paradoxalement, Riyad se positionne actuellement comme l'un des principaux promoteurs de la reconnaissance d'un État palestinien. Les dirigeants saoudiens considèrent cette démarche non pas comme un soutien aux organisations terroristes, contrairement aux accusations israéliennes et américaines, mais comme une contribution essentielle à la stabilité régionale.