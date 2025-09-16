Sous pression américaine, la Syrie accélère ses négociations avec Israël pour un accord sécuritaire

Articles recommandés -

Sous l’impulsion de Washington, la Syrie a intensifié ses pourparlers avec Israël afin de conclure un accord sécuritaire, selon neuf sources proches des discussions citées par Reuters.

Cet accord, qui resterait loin d’un traité de paix complet, viserait à revenir sur certaines saisies territoriales israéliennes récentes et pourrait être annoncé par Donald Trump lors de l’Assemblée générale de l’ONU, prévue à la fin du mois.

Les négociations sont marquées par une forte tension, Israël adoptant une ligne dure tandis que la Syrie se trouve en position de faiblesse, fragilisée par des violences sectaires dans le sud du pays.

Ces affrontements ont particulièrement touché la région de Soueida, où l’armée syrienne est accusée d’exécutions sommaires contre des civils druzes. En réaction, des leaders druzes appellent désormais à l’indépendance et à la création d’un couloir humanitaire reliant Soueida au plateau du Golan. Selon deux commandants druzes et une source du renseignement occidental, Israël soutient activement les factions druzes, unifiant leurs forces et leur fournissant armes, munitions et salaires pour environ 3 000 combattants.

Cette implication renforce la position d’Israël dans les négociations, compliquant les efforts de Damas, qui cherche à centraliser son contrôle sur le territoire. Un accord, même limité, serait présenté par Washington comme une avancée diplomatique majeure, illustrant la volonté américaine de stabiliser la région tout en contenant l’influence iranienne en Syrie.

Reste à savoir si les deux camps parviendront à un compromis avant la réunion de l’ONU, dans un contexte où les rivalités internes et régionales demeurent explosives.