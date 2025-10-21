Sous pression d’Ankara, le Hamas a fini par céder au plan de Trump pour Gaza

Selon une information de Reuters, la Turquie a joué un rôle clé dans la conclusion du cessez-le-feu à Gaza, convainquant le Hamas d’accepter le plan du président américain Donald Trump après des semaines de blocage. Au départ, le mouvement terroriste islamiste rejetait catégoriquement la proposition américaine, craignant que la reprise des hostilités israéliennes ne suive toute libération d’otages. C’est finalement la pression d’Ankara, jugée « déterminante » par des sources régionales, qui a fait basculer la décision.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a personnellement pesé dans la balance après sa visite à la Maison-Blanche en septembre — sa première depuis six ans. Trump, misant sur son influence sur le Hamas, lui a demandé d’intervenir pour « briser l’impasse ». Sous la direction du chef des renseignements turcs, Ibrahim Kalin, Ankara a assuré au Hamas que la trêve bénéficiait d’un soutien régional et américain, incluant la garantie personnelle de Trump.

Cette médiation a permis à Erdogan de renforcer sa stature de puissance sunnite régionale, ambition de longue date du dirigeant turc. Elle a toutefois suscité des inquiétudes à Jérusalem, au Caire, à Riyad et à Abou Dhabi, où l’on redoute les visées islamistes d’Ankara. Un haut responsable du Hamas a confirmé à Reuters que « la véritable garantie » provenait de quatre acteurs : la Turquie, le Qatar, l’Égypte et les États-Unis. Washington aurait promis que « si les otages et les corps étaient remis, les combats ne reprendraient pas ». Selon des diplomates cités par i24NEWS, c’est bien l’intervention turque — appuyée par les services de renseignement — qui a brisé le statu quo et permis la conclusion de l’accord. Ankara espère désormais récolter les fruits politiques de son influence retrouvée, y compris dans ses relations bilatérales avec Washington.