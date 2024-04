"Soyez certains que la réponse iranienne à l’attaque contre le consulat iranien arrivera inévitablement" (Nasrallah)

"La riposte iranienne arrivera inévitablement et, en fonction de comment y réagiront les Israéliens, nous devons être prêts à toutes les éventualités. Si Dieu le veut, cette bêtise commise par l'ennemi à Damas permettra de trancher cette bataille et de remporter la victoire", a déclaré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans un discours vendredi retransmis devant une foule à l’occasion de la Journée de Jérusalem. Hassan Nasrallah a rendu hommage aux sept militaires iraniens éliminés lundi par des frappes israéliennes sur le consulat de l'ambassade iranienne à Damas. Il a présenté ses condoléances au Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei et aux proches des victimes.

"Soyez certains que la réponse iranienne à l’attaque contre le consulat iranien arrivera inévitablement", a-t-il affirmé en évoquant ensuite la guerre à Gaza.

AP Photo/Bilal Hussein

"La guerre à Gaza est la guerre de ceux qui ont perdu toute raison, une guerre de bouchers et de criminels. Après six mois de guerre, Israël n’a pas pu venir à bout de la Résistance et du Hamas et n’a pas pu ramener les otages, ni sur le terrain, ni par les négociations, ni par des pressions. Tous ceux qui analysent et disent ce qui se passe à Gaza, en Palestine, en Irak, au Yémen et l’élection présidentielle au Liban attend des négociations américano-iraniennes ont tort, et il n'y a pas de négociations liées aux dossiers régionaux", a-t-il affirmé. "Le front du Liban", poursuit-il, "ne s’arrêtera pas, et c'est une question tranchée, qui est liée au front de Gaza. Toutes les intimidations américaines, britanniques et internationales n'ont pas pu arrêter le front du Yémen dans la mer Rouge, ni le front de l'Irak. Avec les données politiques, de terrain, économiques, sécuritaires, locales, régionales et internationales, nous voyons clairement (…) que la résistance triomphera", a-t-il souligné. Selon Nasrallah, lorsque la guerre cessera, "Israël sera confronté à des échéances importantes, à des enquêtes et à des démissions, et c’est ce que Netanyahou fuit". "Même si Israël mène son opération à Rafah, cela ne veut pas dire qu'il en sera fini de la résistance dans la bande de Gaza, le Déluge d'al-Aqsa (l'opération meurtrière du Hamas en Israël, le 7 octobre, qui a fait des centaines de morts, ndlr) est un tournant historique pour notre région. Ce qui vient après n'est pas comme ce qui a eu lieu avant pour l'ennemi israélien et la région", a-t-il clamé.