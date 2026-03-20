Spécial week-end | Pourquoi l’Iran n’est pas un pays arabe : retour sur une identité historique méconnue

Souvent perçu à tort comme un pays arabe, l’Iran possède en réalité une identité profondément distincte, façonnée par une histoire millénaire, des racines ethniques propres et une langue sans lien avec l’arabe. L’origine du pays remonte à des tribus anciennes se désignant comme les "Aryens", qui se sont installées il y a plusieurs milliers d’années dans une région qu’elles appelaient "Aryanam", un terme qui a évolué pour devenir "Iran". La langue persane, issue de la famille indo-européenne, se rapproche davantage de langues comme l’allemand ou le sanskrit que de l’arabe.

Avant l’arrivée de l’islam, l’Iran était dominé par le zoroastrisme, une religion ancienne qui structurait l’empire sassanide. La conquête musulmane, il y a environ 1 400 ans, a profondément transformé le pays, entraînant une islamisation progressive de la société. Aujourd’hui, environ 90 % de la population iranienne est musulmane chiite, aux côtés de minorités sunnites, chrétiennes, juives et autres.

Le terme "Perse", souvent utilisé pour désigner l’Iran, trouve son origine dans l’Antiquité grecque, en référence à une région et à un groupe ethnique spécifique ayant dominé le territoire. Les Iraniens eux-mêmes ne se définissent pas ainsi, soulignant la diversité ethnique et culturelle du pays.

Au fil des siècles, l’Iran a été marqué par de nombreuses invasions et influences étrangères, grecques, mongoles, turques, arabes, mais aussi britanniques et russes à l’époque moderne. En 1925, Reza Pahlavi accède au pouvoir avec le soutien britannique et engage un vaste processus de modernisation et de sécularisation. Son fils, Mohammed Reza Pahlavi, lui succède avant d’être renversé en 1979 lors de la révolution islamique, qui instaure le régime actuel dirigé par les mollahs.

Aujourd’hui encore, cette histoire complexe éclaire les spécificités de l’Iran, dont l’identité nationale, linguistique et religieuse se distingue nettement de celle du monde arabe, malgré des liens historiques et géopolitiques étroits.