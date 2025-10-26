Autorité palestinienne : Mahmoud Abbas modifie les règles de succession sous la pression de Washington

Le bureau du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé une modification constitutionnelle majeure concernant la succession temporaire à la tête de l’AP. Selon cette révision, en cas de « pénurie de personnel au poste de président », les pouvoirs de Mahmoud Abbas seront transférés à son adjoint Hussein al-Cheikh pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, des élections directes devront être organisées afin de désigner un nouveau président.

La modification précise que si ces élections ne pouvaient se tenir pour des raisons de « force majeure », le mandat intérimaire pourrait être prolongé une seule fois, sur décision du Conseil central palestinien.

Ce changement intervient environ un an après que Mahmoud Abbas avait désigné Ruhiy Fatou comme successeur en cas d’empêchement. Selon des sources palestiniennes, cette nouvelle disposition aurait été adoptée « à la demande des Américains ».

Cette réforme constitutionnelle s’inscrit dans un contexte de pressions internationales et de questionnements persistants sur le renouvellement des institutions palestiniennes, alors que le mandat de Mahmoud Abbas, élu pour la première fois en 2005, arrive à échéance depuis plusieurs années sans nouvelle élection présidentielle.