Succession de Mahmoud Abbas : qui prendra la tête de l’Autorité palestinienne ?

À 90 ans, Mahmoud Abbas, dit Abou Mazen, président de l’Autorité palestinienne depuis 2005, sait que son temps est compté. Sans élections présidentielles depuis près de 20 ans et avec un Parlement paralysé depuis la victoire du Hamas en 2006, la question de sa succession fragilise Ramallah. Le favori officiel, Hussein al-Sheikh, récemment nommé vice-président de l’OLP, est un proche d’Abou Mazen, connu d’Israël et des États-Unis, mais impopulaire sur le terrain.

La compétition reste ouverte. Mohammed Dahlan, ex-leader du Fatah exilé aux Émirats, conserve une influence à Gaza. Marwan Barghouti, emprisonné en Israël depuis 20 ans, incarne un symbole de "résistance" et jouit d’une forte popularité. Jibril Rajoub, ancien chef de la sécurité et président de la Fédération palestinienne de football, est également en lice.

Le Hamas dénonce la nomination d’al-Sheikh comme antidémocratique, avertissant d’un risque de conflits internes. En Israël et à l’international, on suit de près cette transition, cruciale pour la coordination sécuritaire et la stabilité régionale. Une répétition du succès électoral du Hamas en 2006, dans un contexte de nouvelles élections, pourrait bouleverser l’équilibre. Ce combat pour la succession d’Abou Mazen dépasse la politique interne : il façonnera l’avenir des Palestiniens et de la région pour des décennies.