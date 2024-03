Sud-Liban : un responsable du Hezbollah éliminé par une frappe de drone israélien sur son véhicule

Un drone présumé israélien a bombardé vendredi matin un véhicule à la périphérie de Tyr, dans le sud du Liban, tuant son occupant, ont rapporté les médias israéliens, citant des sources libanaises. Il s'agirait d'un haut responsable du Hezbollah chargé de la production de roquettes du groupe terroriste sur le front du Sud-Liban, ont indiqué les mêmes sources. L’homme éliminé serait également ingénieur en mines et explosifs et responsable de la coordination entre le Hezbollah et les milices pro-iraniennes situées à la frontière libano-syrienne et à la frontière avec le Golan israélien.

Peu après l’annonce de l’élimination du terroriste, dont le nom n’a pour le moment pas été divulgué, le Hezbollah a tiré des roquettes sur le nord d’Israël en représailles. Moins d’une heure plus tard, le groupe terroriste chiite libanais soutenu par l’Iran a lancé des drones en direction d’Israël, déclenchant les alertes dans pas moins de dix localités israéliennes situées non loin de la frontière avec le voisin du nord.

https://twitter.com/i/web/status/1773609702389105069 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours de la semaine écoulée, les forces israéliennes ont mené de nombreuses frappes dans le sud du Liban, visant des terroristes du Hezbollah ainsi que leurs infrastructures utilisées pour attaquer Israël. Chose plus rare, mardi, des avions de chasse de Tsahal ont bombardé la ville de Zboud dans le nord-est du Liban, dans l’attaque menée le plus profondément en territoire libanais depuis le début de la guerre déclenchée par les attaques meurtrières du Hamas en Israël le 7 octobre.