Syrie : 30 morts, dont 8 Gardiens de la révolution iraniens, dans des frappes nocturnes

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les frappes nocturnes ont ciblé une villa servant de centre de communication aux Gardiens de la révolution iraniens dans l'est de la Syrie. Au moins 30 personnes ont été tuées, dont 9 combattants pro-iraniens, parmi lesquels un haut commandant et un Syrien. Plus de 20 personnes ont été blessées.

Quelques heures avant les frappes, un avion cargo iranien avait transporté des équipements techniques et des soldats des Gardiens de la révolution de Damas à Deir Ezzor, dans l'est du pays. Bien qu'Israël mène régulièrement des attaques contre des cibles liées à l'Iran en Syrie, où l'influence de Téhéran s'est accrue depuis le début de la guerre civile en 2011, le pays commente rarement publiquement ces opérations.

Depuis le massacre brutal perpétré par le Hamas, soutenu par l'Iran, le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts en Israël et 253 kidnappés, l'État hébreu a intensifié ses frappes contre des cibles terroristes soutenues par l'Iran en Syrie et a également visé des défenses aériennes et certaines forces syriennes. La villa, totalement détruite lors de la frappe, avait été prise par les Gardiens de la révolution, responsables des opérations extérieures de l'Iran.

Selon l'OSDH, il s'agit des premières frappes de ce type dans l'est de la Syrie depuis début février, lorsque des frappes américaines avaient tué 29 combattants pro-iraniens en réponse à une attaque meurtrière de drone contre une base américaine en Jordanie.