Syrie : affrontements meurtriers entre forces du régime et loyalistes d'Assad à Lattaquié

De violents affrontements dans la province syrienne de Lattaquié ont fait au moins 28 morts parmi les combattants fidèles à l'ancien président Bachar al-Assad, ainsi que 16 membres des forces de sécurité et quatre civils, a rapporté jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ces combats, décrits comme "parmi les plus intenses depuis la fuite d'Assad en décembre", ont éclaté dans la ville de Jableh et les villages environnants, selon cette ONG basée au Royaume-Uni et citée par l'AFP.

Face à cette escalade de violence, les autorités de Lattaquié, bastion de la communauté alaouite dont est issu Assad, ont imposé un couvre-feu jusqu'à vendredi matin, 10h00 heure locale, d'après l'agence officielle syrienne SANA. L'OSDH précise que de nombreux membres des forces de sécurité tués étaient originaires d'Idlib, un bastion rebelle du nord-ouest de la Syrie qui a joué un rôle crucial dans la guerre civile de 13 ans contre le régime d'Assad.

Parallèlement à ces affrontements, SANA a annoncé que les forces de sécurité avaient capturé Ibrahim Huweija, un général tristement célèbre accusé d'avoir orchestré des centaines d'assassinats sous le règne du père de Bachar al-Assad, feu Hafez al-Assad. Les rebelles syriens, dirigés par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ont mené le renversement d'Assad en décembre. Quelques semaines après sa destitution, les nouvelles autorités syriennes ont lancé une importante opération de sécurité dans la province de Tartous, ciblant les vestiges du gouvernement Assad, accusés d'avoir orchestré une attaque dans laquelle 14 policiers ont été tués.

HTS, l'ancien affilié d'Al-Qaïda qui dirige maintenant le gouvernement, s'est engagé à protéger les groupes minoritaires, y compris les alaouites, qui craignent une domination islamiste. Cependant, des informations faisant état de violences sectaires ont intensifié les inquiétudes concernant la stabilité du pays et la protection des minorités religieuses.