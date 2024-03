Syrie : au moins 36 morts dans une frappe aérienne nocturne attribuée à Israël à Alep

Au moins 36 soldats syriens et cinq terroristes du Hezbollah ont été tués dans une frappe aérienne attribuée à Israël dans la région d’Alep vers 1h45 du matin vendredi, ont rapporté les médias syriens. L'armée syrienne a annoncé que des "organisations terroristes" avaient également participé à l'attaque. Les médias d’État et pro-Hezbollah ont signalé que l'opération visait l'Institut de recherche scientifique, à l'est de la ville, et le quartier de Jabrin, près de l'aéroport. L’aéroport lui-même n’a pas été ciblé.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), un organisme d'opposition au régime d’Assad , a précisé que la frappe visait des dépôts de munitions du Hezbollah, information non confirmée par d’autres sources. Une source militaire syrienne a déclaré à l'agence de presse officielle d’État SANA, qu'Israël avait attaqué plusieurs cibles dans la banlieue sud d'Alep, en même temps qu'une "attaque terroriste utilisant un drone pour tenter de nuire aux civils dans la région d'Alep".

Jeudi, les médias syriens rapportaient qu'Israël avait attaqué un lieu de rassemblement de milices pro-iraniennes dans la banlieue de Damas. Dans la nuit de lundi à mardi, des cibles des Gardiens de la révolution islamique d’Iran se trouvant dans des bases de l’armée syrienne et qui servaient à la contrebande d'armes destinées à des terroristes devant mener des attaques en territoire israélien, ont été bombardées.