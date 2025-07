Syrie : cessez-le-feu annoncé à Soueïda après des affrontements meurtriers entre Druzes et Bédouins

Articles recommandés -

Le ministre syrien de la Défense a annoncé mardi un cessez-le-feu à Soueïda, dans le sud du pays, après avoir conclu un accord avec les chefs locaux de la communauté druze. Cette décision intervient après deux jours de violents affrontements entre factions druzes armées et groupes bédouins, ayant fait plus de 89 morts, dont des enfants et des femmes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Pour la première fois depuis la prise de pouvoir par un gouvernement à dominante islamiste en décembre, les troupes syriennes sont entrées dans la ville majoritairement druze. Le général Ahmed al-Dalati, commandant des forces de sécurité dans la région, a annoncé l’instauration d’un couvre-feu à durée indéterminée. Le ministère de la Défense syrien a également confirmé la mort de 18 de ses membres, tués en tentant de réprimer les violences.

Dans un geste rare, les autorités religieuses druzes ont appelé les milices locales à coopérer avec l’armée syrienne et à rendre leurs armes, un signe d’apaisement après des mois de tensions dans la région. Ces affrontements, d’une ampleur inédite à l’intérieur même de Soueïda, soulignent l’instabilité persistante du pays plus d’une décennie après le début de la guerre civile.

La situation a aussi attiré l’attention d’Israël. Selon les médias israéliens, l’armée de l’air aurait frappé la région de Soueïda mardi matin, empêchant notamment l’avancée de chars syriens vers une zone jugée sensible par Tsahal. Une source militaire a précisé que cette opération inhabituelle visait à fixer les "lignes rouges" qu’Israël impose dans cette région frontalière.

En réaction, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d’état-major Eyal Zamir et d’autres hauts responsables ont tenu une réunion d’urgence. Israël a réaffirmé son engagement à protéger la communauté druze, affirmant qu’il ne tolérera aucun préjudice à son encontre sur le territoire syrien.