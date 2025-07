Syrie : Damas annonce un retour imminent de ses forces à Soueïda, malgré la trêve

Articles recommandés -

Les forces de sécurité syriennes se préparent à revenir dans la ville druze de Soueïda, a annoncé vendredi le ministère de l’Intérieur, accusant les combattants druzes d’avoir rompu la trêve conclue récemment. Cette décision intervient à peine 24 heures après le retrait des forces gouvernementales, qui avaient quitté la ville à la faveur d’un cessez-le-feu fragile.

Soueïda, à majorité druze, est secouée depuis plusieurs jours par des affrontements violents entre combattants druzes et tribus bédouines. Selon les autorités syriennes, les hostilités ont repris après que les Druzes auraient enfreint les termes de la trêve. Mais des témoins sur place affirment que l’armée syrienne aurait activement participé à des attaques aux côtés des milices bédouines contre les civils druzes, causant plus de 300 morts.

Les violences ont débuté dimanche, lorsqu’un vendeur druze a été agressé par des hommes armés bédouins, déclenchant une flambée de tensions communautaires. Bien que les autorités aient initialement affirmé avoir obtenu un cessez-le-feu, les combats ont continué.

Un commandant bédouin a déclaré à Reuters que la trêve ne concernait que les forces du régime et non les groupes bédouins, qui poursuivent leurs offensives afin de libérer des membres de leur communauté capturés par les combattants druzes ces derniers jours.

Face à l'escalade, Israël a mis en garde Damas contre toute avancée militaire au sud de Damas, soulignant qu’il ne tolérerait pas un déploiement syrien dans cette région stratégique proche de ses frontières.

La situation à Soueïda reste instable et explosive, mettant en lumière les tensions ethniques et confessionnelles persistantes en Syrie, plus de dix ans après le début du conflit.