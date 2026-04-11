Syrie : Damas déjoue un projet d’attentat attribué au Hezbollah contre un rabbin

Les autorités syriennes annoncent avoir déjoué un projet d’attaque visant une figure religieuse à Damas et procédé à l’arrestation de cinq personnes. Selon le ministère de l’Intérieur, la cellule serait liée au Hezbollah.

Dans un communiqué, les services de sécurité indiquent avoir surveillé une femme soupçonnée de tenter de déposer un engin explosif devant le domicile d’une personnalité religieuse, situé à proximité d’une église dans le quartier de Bab Touma, dans la vieille ville de Damas. Les forces de sécurité sont intervenues avant l’explosion et ont neutralisé le dispositif.

L’ensemble des membres de la cellule a été interpellé sur place. Les premières investigations évoquées par les autorités syriennes font état de liens avec le Hezbollah, ainsi que d’une formation militaire spécialisée reçue à l’étranger par les suspects.

L’identité de la cible n’a pas été officiellement confirmée par Damas. Toutefois, le média public israélien Kan affirme qu’il s’agirait du rabbin Michael Khoury.

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L’incident intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions et des activités sécuritaires accrues dans plusieurs capitales du Moyen-Orient.