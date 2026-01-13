Syrie : Damas exige le retrait des forces kurdes à l’est d’Alep, les tensions s’aggravent

Le gouvernement syrien a exigé mardi le retrait des forces kurdes d’une zone qu’elles contrôlent à l’est d’Alep, ravivant les craintes d’une reprise des combats dans le nord du pays. Cette demande intervient au lendemain d’affrontements meurtriers qui ont permis à l’armée syrienne de reprendre le contrôle de l’ensemble de la ville, après avoir délogé les combattants kurdes de deux quartiers stratégiques.

Dans un communiqué, l’armée a sommé les forces kurdes de se retirer « à l’est de l’Euphrate », publiant une carte de la zone à évacuer et la déclarant désormais « zone militaire fermée ».

Ces développements accentuent les tensions entre le pouvoir central et les autorités kurdes, alors que les négociations visant à intégrer l’administration autonome kurde aux institutions de l’État syrien sont au point mort. Dans la ville de Qamichli, des milliers de personnes ont manifesté à l’appel des autorités locales pour dénoncer le président Ahmad al-Sharaa, accusé de ne pas protéger les minorités. Une grève générale y a été observée, tandis que des slogans hostiles au pouvoir et des drapeaux kurdes étaient brandis.

Les Kurdes, qui avaient consolidé leur contrôle sur de vastes territoires du nord et du nord-est de la Syrie durant la guerre civile, se retrouvent aujourd’hui sous une pression croissante. La Turquie, alliée de Damas et farouchement opposée aux Forces démocratiques syriennes (FDS), a accusé ces dernières de chercher à saboter les efforts de désescalade avec le PKK.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l'Homme, les combats à Alep ont fait au moins 105 morts, civils et combattants confondus. Un lourd bilan qui souligne la fragilité persistante de la situation sécuritaire en Syrie, malgré les annonces officielles de stabilisation.