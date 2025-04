Syrie : frappe israélienne contre une cellule armée qui prévoyait d'attaquer la communauté druze

Dans un geste marquant son engagement envers la communauté druze, Israël a mené une opération militaire ciblée en Syrie contre des groupes extrémistes qui menaçaient la population druze de la région. Cette intervention, ordonnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz, a eu lieu dans le contexte de violents affrontements dans une ville druze près de la capitale Damas, au cours desquels plus d'une douzaine de personnes ont été tuées. Selon des sources locales, les affrontements ont éclaté après la diffusion d'un enregistrement dans lequel on entend un homme druze maudire le prophète Mahomet, ce qui aurait provoqué la colère de fdèles sunnites.

.

L'opération s'est déroulée alors que l'Etat hébreu marque la Journée du Souvenir en Israël, date hautement symbolique où le pays honore la mémoire des soldats tombés au combat, dont de nombreux membres de la communauté druze israélienne. Le timing de cette intervention militaire dans la province de Damas, plus spécifiquement dans la localité d'Iskhaniya, souligne l'importance des liens historiques entre l'État hébreu et cette minorité. "Conformément aux instructions du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Yisrael Katz, et du chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, Tsahal a mené une opération d'avertissement et a attaqué un groupe extrémiste qui s'organisait pour continuer à attaquer la population druze dans la ville d'Iskhaniya, dans la province de Damas en Syrie", indique le communiqué conjoint des autorités israéliennes.

"Précisément en ce jour de commémoration en Israël, où nous honorons la grande contribution de la communauté druze à la sécurité d'Israël et à la mémoire des soldats druzes tombés qui ont risqué leur vie pour défendre l'État d'Israël, nous voyons une grande importance à réaliser notre engagement envers la communauté druze en Israël et à protéger leurs frères en Syrie," poursuit le communiqué.

Au-delà de l'opération militaire elle-même, Israël a transmis un message ferme au régime de Damas, exigeant que les autorités syriennes prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute nouvelle attaque contre la population druze sur leur territoire.

Cette intervention représente la seconde vague de représailles menée par l'armée israélienne en territoire syrien pour protéger les Druzes.