Syrie : Israël accusé d’armer et de financer des milices druzes à Soueida (média)

Selon des sources druzes citées par Reuters, Israël fournirait des armes et des munitions à des groupes druzes dans la région de Soueida, dans le sud de la Syrie, secouée par de violentes émeutes ces dernières semaines. Deux commandants druzes et une source de renseignement occidentale affirment également qu’Israël verserait des salaires à environ 3 000 combattants de ces milices.

Cette révélation intervient alors qu’une conférence de presse conjointe s’est tenue à Damas avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shibani, son homologue jordanien Ayman al-Safadi, et l’envoyé américain Tom Barrack.

Damas a présenté une « feuille de route » en sept étapes pour résoudre la crise à Sweida : poursuites contre les auteurs de crimes, maintien de l’aide humanitaire, compensation des victimes, reconstruction des villages, déploiement de forces locales, enquête sur le sort des disparus et libération des otages, ainsi qu’un processus de réconciliation nationale.

Al-Shibani a souligné qu’il s’agissait du début d’un « long chemin vers la paix et la stabilité intérieure ». De son côté, Ayman al-Safadi, lui-même issu de la communauté druze, a fermement dénoncé toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes, particulièrement dans le sud du pays. « Nous refusons et condamnons les frappes israéliennes et toute action qui menace la stabilité et la sécurité de la Syrie », a-t-il déclaré.

Le ministre jordanien a qualifié les violences de Soueida de « crimes tragiques », appelant à traduire leurs auteurs en justice et rappelant que l’unité et la stabilité de la Syrie sont essentielles pour la sécurité du Moyen-Orient.