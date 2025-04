Syrie : « Israël est un occupant, nous ne rejoindrons pas les Accords d’Abraham »

Après avoir exprimé un intérêt pour les Accords d’Abraham la semaine dernière lors d’une rencontre avec des parlementaires américains, la Syrie a finalement décliné sa participation. Selon la chaîne Syria TV, le gouvernement syrien a adressé une lettre aux États-Unis, invoquant l’"occupation" de ses territoires par Israël comme raison principale de ce refus.

Des sources citées par la chaîne précisent que Damas considère les Accords d’Abraham comme réservés aux pays "dont les terres ne sont pas occupées par Israël". Malgré ce refus, la lettre réaffirme l’engagement de la Syrie à reconstruire un État non menaçant pour ses voisins. Elle aborde également la question des forces militaires étrangères sur le sol syrien, un point soulevé par Washington, qui exige leur retrait. Damas a répondu que ce sujet nécessiterait des consultations approfondies avec les Américains. La semaine dernière, le président syrien Ahmad al-Sharaa (al-Joulani) avait discuté avec le congressiste américain Cory Mills à Damas. Ce dernier avait rapporté que le dirigeant syrien envisageait une normalisation avec Israël sous « les bonnes conditions ». Un autre congressiste, Marlin Stutzman, avait également rencontré al-Joulani, soulignant ses exigences : la fin des frappes israéliennes en Syrie, l’unité territoriale du pays, et un règlement concernant la présence militaire israélienne dans des zones comme le Hermon syrien et les zones tampons. La Syrie reste ferme sur ses positions tout en cherchant à maintenir un dialogue avec les États-Unis pour lever les sanctions et avancer vers la stabilité régionale.