Syrie-Israël : premiers contacts directs depuis des décennies selon Reuters

La Syrie et Israël ont établi des contacts directs ces dernières semaines pour discuter des tensions frontalières, selon l'agence Reuters. Ces échanges marquent un développement significatif entre deux pays officiellement en guerre depuis des décennies.

Les rencontres en face-à-face ont été menées côté syrien par Ahmed al-Dalati, gouverneur de la province de Quneitra, région stratégique frontalière avec Israël. Du côté israélien, des responsables sécuritaires ont participé aux discussions, bien que leur identité n'ait pas été révélée.

Les rencontres se sont déroulées en plusieurs points le long de la frontière israélo-syrienne, y compris dans des zones contrôlées par Israël. Cette configuration géographique témoigne de la volonté mutuelle d'établir un dialogue direct malgré l'absence de relations diplomatiques officielles.

Un contexte géopolitique favorable

Reuters souligne que "ces contacts marquent un développement significatif dans les relations entre des pays situés de part et d'autre du conflit moyen-oriental depuis des décennies, alors que les États-Unis encouragent les nouveaux dirigeants islamistes de Damas à établir des relations avec Israël, et qu'Israël allège ses bombardements sur la Syrie".

Cette ouverture intervient après la chute du régime de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Charaa (al-Joulani), qui dirige désormais la nouvelle administration syrienne. Washington pousse activement pour une normalisation des relations entre les deux pays.

Des gestes symboliques en perspective

Plus tôt ce mois-ci, le journal libanais "Al-Akhbar" avait rapporté que des responsables israéliens et américains s'étaient rencontrés avec des figures du gouvernement syrien d'al-Joulani. Selon des sources diplomatiques, l'administration de Damas "a révélé qu'elle n'excluait pas la possibilité de remettre à Israël les restes d'Eli Cohen", l'agent du Mossad capturé et exécuté en Syrie dans les années 1960.

Cette proposition, hautement symbolique, illustrerait la volonté du nouveau régime syrien de tourner la page des décennies d'hostilité avec l'État hébreu, dans un contexte régional en pleine recomposition.