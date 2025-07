Syrie-Israël : vers une "paix froide" plutôt qu'une vraie normalisation, estime Daniela Traub

Articles recommandés -

Les pourparlers entre Israël et la Syrie s'intensifient, mais l'experte Daniela Traub tempère les espoirs d'une normalisation rapide. Contrairement aux accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis ou le Maroc, la situation syrienne présente des défis uniques.

Une "paix froide" à l'horizon

Traub souligne à i24NEWS que la Syrie reste "un État instable, éclaté, avec beaucoup de tribus et dissensions". Le dirigeant syrien, au passé terroriste, dirige un pays qui "a besoin d'être réorganisé et construit". Cette réalité rend impossible une normalisation similaire aux accords d'Abraham, basés sur des relations de peuple à peuple. L'experte prévoit plutôt une "paix froide" similaire à celle avec l'Égypte : zones démilitarisées, accord de non-agression, mais sans la chaleur des relations avec les pays du Golfe.

Le rôle clé de l'Azerbaïdjan

Fait surprenant, l'Azerbaïdjan joue un rôle d'intermédiaire crucial. Proche d'Israël depuis les années 90, ce pays musulman chiite mais laïque entretient des relations militaires, économiques et de renseignement avec l'État hébreu. Cette position unique lui permet de servir de pont entre les deux parties.

L'enjeu stratégique américain

Pour Donald Trump, la Syrie n'est qu'une étape vers l'objectif principal : l'Arabie Saoudite. Les États-Unis envisagent un pipeline énergétique depuis les États du Golfe, traversant la Syrie jusqu'à l'Europe. Cette infrastructure permettrait de réduire la dépendance européenne à la Russie et surtout à la Chine, dans le cadre d'une stratégie géopolitique plus large. Daniela Traub rappelle cependant les défis sécuritaires persistants, évoquant les récents tests syriens et la nécessité d'une "profondeur stratégique" après les événements du 7 octobre.