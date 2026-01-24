Syrie-Israël : Washington pousse à une rencontre pour finaliser un accord sécuritaire

Des responsables syriens et israéliens devraient se rencontrer prochainement sous médiation américaine afin de finaliser un accord sécuritaire entre Damas et Jérusalem, selon une source proche du président syrien Ahmed al-Sharaa citée par i24NEWS. Ces discussions, qui pourraient se tenir à Paris, marqueraient une étape significative dans un processus diplomatique encore inimaginable il y a quelques années.

Au-delà des arrangements sécuritaires, les pourparlers porteraient également sur d’éventuels projets stratégiques et économiques conjoints dans les zones tampons entre les deux pays. La source évoque même un climat « très optimiste », allant jusqu’à envisager l’ouverture d’une ambassade israélienne à Damas avant la fin de l’année, dans le cadre d’une possible adhésion syrienne aux Accords d’Abraham.

Initialement, le plan syrien se limitait à un accord de sécurité et à l’ouverture d’un bureau de liaison israélien sans statut diplomatique. Mais, sous l’impulsion directe des États-Unis et du président Donald Trump, les discussions se seraient accélérées, Damas affichant une ouverture croissante. Selon la même source, si le gouvernement syrien parvient à conclure des accords d’intégration avec les Druzes du sud, à l’image de ceux signés avec les Kurdes dans le nord-est, et si Israël s’engage à respecter l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie, l’accord pourrait être élargi à des relations diplomatiques à part entière.

Parmi les pistes évoquées figure une proposition syrienne sensible : un accord prévoyant une mise à disposition du Golan pour une durée de 25 ans, inspiré d’arrangements passés entre Israël et la Jordanie, afin de transformer la zone en « jardin de la paix » dédié à des projets économiques communs. Israël a toutefois réaffirmé à plusieurs reprises son refus de restituer toute partie du Golan.

En parallèle, Damas préparerait une réforme de gouvernance fondée sur une décentralisation administrative renforcée, destinée à apaiser les tensions avec les minorités. Une nouvelle équipe gouvernementale pourrait voir le jour d’ici trois mois, selon la source.