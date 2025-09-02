Syrie : l’AIEA découvre des traces d’uranium sur un site bombardé par Israël en 2007

Articles recommandés -

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a détecté des particules d’uranium sur un site syrien lié à l’installation de Deir ez-Zor, détruite par Israël en 2007, a révélé un rapport confidentiel transmis aux États membres et consulté par Reuters lundi. Cette découverte relance les interrogations sur la nature réelle de cette installation que le régime syrien de l’époque présentait comme une simple base militaire.

Selon l’AIEA, des "quantités significatives de particules d’uranium naturel" ont été retrouvées sur l’un des trois sites récemment inspectés dans le cadre d’une nouvelle enquête. L’agence précise que cet uranium est d’origine "anthropique", c’est-à-dire qu’il a subi un traitement chimique, même s’il n’était pas enrichi. Pour l’heure, l’AIEA ne tire aucune conclusion sur la finalité de ces matériaux.

Le site de Deir ez-Zor est depuis longtemps soupçonné par l’agence onusienne d’avoir abrité un réacteur nucléaire clandestin. En 2011, l’AIEA avait déjà jugé "très probable" que l’installation ait été destinée à des activités nucléaires non déclarées, contredisant la version officielle du régime de Bachar el-Assad, aujourd’hui renversé.

Dans le cadre de ses nouvelles investigations, l’agence a obtenu l’an dernier l’autorisation d’accéder à trois sites syriens supposément liés à Deir ez-Zor. En juin dernier, le gouvernement syrien actuel, dirigé par le président Ahmed al-Sharaa après la chute d’Assad, a accepté de coopérer et permis un nouvel échantillonnage.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a rencontré al-Sharaa à Damas en juin, obtenant un engagement pour une "transparence totale" sur les activités nucléaires passées de la Syrie. L’agence souhaite retourner prochainement sur le site de Deir ez-Zor afin d’y mener des analyses supplémentaires et interroger des personnes impliquées dans son exploitation.

Cette coopération marque un tournant après plus d’une décennie de blocage. Les inspecteurs de l’AIEA n’avaient plus visité la Syrie depuis 2011, date du déclenchement de la guerre civile. Grossi s’était déjà rendu à Damas en mars 2024, neuf mois avant la chute du régime Assad, dans une tentative de relancer les discussions.