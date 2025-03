Syrie : La détresse d'une minorité prise au piège — Le témoignage exclusif d'un combattant alaouite anti-régime

Dans un entretien exclusif accordé à i24NEWS, un combattant alaouite opposé au nouveau régime syrien lève le voile sur une réalité complexe et méconnue : celle d'une minorité historiquement associée au pouvoir des Assad, mais aujourd'hui victime de représailles et abandonnée de tous. Ce témoignage rare offre un éclairage nouveau sur la situation des Alaouites dans la Syrie post-Assad.

"Personne ne souhaite le retour d'Assad"

Contrairement aux idées reçues qui associent systématiquement la communauté alaouite au régime déchu de Bachar el-Assad, ce combattant affirme sans détour : "Aujourd'hui, personne parmi les Alaouites ne souhaite son retour ni celui de ses proches." Une déclaration qui bouscule les narratifs simplistes sur les loyautés confessionnelles en Syrie.

"Sous Bachar et son père, nous avons connu le pire régime et une pauvreté extrême, sauf ceux qui profitaient du régime lui-même," précise-t-il, démentant l'idée d'un favoritisme généralisé envers sa communauté. "Ce n'était pas que les Alaouites qui en profitaient," insiste-t-il, rappelant que les privilèges étaient avant tout réservés aux cercles proches du pouvoir, toutes confessions confondues.

Des exactions documentées

Face aux accusations de propagande, le combattant avance des preuves concrètes des violences ciblant sa communauté : "Des centaines d'extraits vidéos prouvent que le nouveau régime a commis des massacres contre la minorité alaouite." Il cite également Rami Abdulrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a confirmé que "les massacres ont été perpétrés par des membres du nouveau régime et qu'il ne s'agissait pas de combattants." Ce témoignage corrobore les récents rapports faisant état de plus de 500 civils alaouites tués dans les régions côtières et les montagnes de Lattaquié, bastion traditionnel de cette communauté.

Une discrimination systématique

Depuis la chute du régime Assad, les Alaouites subissent une marginalisation économique et sociale : "Des milliers d'employés alaouites ont été licenciés, notamment dans les hôpitaux comme celui de Karda et d'autres," révèle notre témoin. Cette "discrimination a poussé la minorité alaouite à chercher une façon de se défendre et de faire valoir ses droits qui sont aujourd'hui bafoués." Le quotidien des villages alaouites est désormais marqué par l'insécurité permanente : "Il arrive souvent que des hommes armés entrent dans nos villages en voiture pour faire ce qu'ils y veulent, voler ou tuer. Si quelqu'un essaye de se défendre, les forces de Hayat Tahrir al-Sham interviennent, accusent tout le village d'être un vestige du régime et commencent à le ratisser, à arrêter des gens, les tuer ou les humilier."

Entre Russie et Turquie : l'abandon géopolitique

L'ancien soutien russe au régime syrien ne semble pas s'être transféré à la protection des Alaouites. Quant à la Turquie, le combattant est catégorique : "Il ne fait aucun doute que les Turcs soutiennent la politique de Damas grâce à des moyens de pression qui font du gouvernement syrien la marionnette de la Turquie." Il souligne l'empressement d'Ankara à "établir, dès les premiers jours après la chute du régime Assad, des relations avec les dirigeants militaires de Damas." Cette rapidité témoigne d'une stratégie d'influence qui ne prend guère en compte la protection des minorités.

Un rejet des amalgames

Face à certaines questions provocatrices concernant les positions passées des Alaouites sur d'autres conflits régionaux, le combattant réfute catégoriquement les amalgames : "Il est faux d'associer le régime aux Alaouites, car la plupart de ces hommes et ces figures politiques étaient sunnites." Il dénonce l'instrumentalisation des minorités par l'ancien pouvoir : "Le régime s'est servi des minorités et ne les protégeait pas."

Une communauté en quête de reconnaissance

Ce témoignage met en lumière l'aspiration des Alaouites à une citoyenneté pleine et entière : "Aujourd'hui, nous cherchons une lueur d'espoir, une issue qui nous permettra d'être traités comme des citoyens à part entière." Alors que la Syrie traverse une nouvelle phase de son interminable crise, la situation des Alaouites illustre toute la complexité d'un conflit où les lignes de fracture confessionnelles se superposent aux jeux d'influence régionaux et internationaux.