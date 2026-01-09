Syrie : le président Ahmed al-Sharaa reçoit Ursula von der Leyen à Damas

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a rapporté vendredi la télévision d’État syrienne. Il s’agit de la visite du plus haut responsable de l’Union européenne en Syrie depuis la chute de l’ancien dirigeant Bachar al-Assad à la fin de l’année 2024.

Ursula von der Leyen effectue ce déplacement dans le cadre d’une tournée régionale aux côtés d’Antonio Costa, président du Conseil européen. Leur arrivée à Damas intervient quelques jours après de violents affrontements ayant opposé les forces gouvernementales syriennes à des combattants kurdes dans la ville d’Alep, dans le nord du pays.

À la veille de cette visite, un communiqué conjoint de l’Union européenne et de la Jordanie a affirmé la volonté des dirigeants européens de « poursuivre le travail commun en soutien à une transition pacifique, inclusive, dirigée et portée par les Syriens ». Un message destiné à accompagner les autorités de transition dans un pays encore marqué par plus d’une décennie de conflit.

La Syrie tente de se reconstruire politiquement et économiquement après des années de guerre déclenchées par la répression brutale des manifestations pro-démocratie de 2011. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed al-Sharaa est soumis à une pression internationale croissante pour garantir la protection des nombreuses minorités du pays, notamment la communauté kurde.

En mars dernier, l’Union européenne a promis près de 2,5 milliards d’euros d’aide pour soutenir la reconstruction et l’assistance humanitaire en Syrie sur les années 2025 et 2026, conditionnant ce soutien à des avancées concrètes sur le plan politique et sécuritaire.